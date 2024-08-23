Мостовой: «В матче «Зенита» и «Спартака» ожидаю осторожный футбол»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о центральном матче шестого тура Российской премьер-лиги. В нём в Питере друг с другом сразятся местный «Зенит» и московский «Спартак».

«Я жду осторожный футбол. Питерцы выйдут на поле без нескольких ключевых игроков, а «Спартак» на кураже. «Зенит» вряд ли захочет вступить в открытый бой, пока позиции «Спартака» выглядят предпочтительнее», - говорит Мостовой с Vprognoze.ru, добавив, что предсказать исход встречи очень сложно.

Напомним, что «Спартак» сейчас идёт на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ с 10 очками. «Зенит» отрывается на три балла, имеет первое место и 13 очков в активе.