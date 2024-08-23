Отец защитника московского «Спартка» Алексиса Дуарте, экс-игрок сборной Парагвая Андрес Дуарте специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем своего сына.

«Мне ничего неизвестно об интересе «Валенсии» или любого другого клуба к Алексису, он игрок «Спартака» и счастлив в Москве», - заявил отец игрока нашему корреспонденту.

Напомним, что Дуарте пополнил «Спартак» зимой 2023 года. Контракт парагвайца с «красно-белыми» рассчитан до лета 2027 года. Игрок выступает за позиции центрального защитника. В этом сезоне у легионера пока что ещё нет игр за «Спартак» по причинам здоровья. Последняя игра датирована маем.