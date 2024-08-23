Питерский «Зенит» потратит более чем 11 млн евро на аргентинского форварда Лусиано Гонду. 23-летний форвард выступает за «Архентинос Хуниорс», пишет журналист Сесар Луис Мерло.

Отмечается, что будет самая дорогая продажа в истории «Архентинос». Сделку по трансферу нападающего стороны планируют завершить в ближайшее время, а сам латиноамериканский легионер подпишет длительный контракт с петербургским клубом до лета 2028 года. Нападающий является форвардом олимпийской сборной Аргентины.

Амплуа Гонду – центральный нападающий. Отметим, что с переходом в «Зенит» продолжают связывать форварда «Спартака» Александра Соболева.