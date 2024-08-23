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Алексей Миранчук вылетел на первый матч с «Атланта Юнайтед»

23 Августа 2024 • 19:56 Комментировать

Новичок американского клуба МЛС «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук отправился на первый матч в составе своей новой команды. По московскому времени он пройдёт рано утром 25 августа, сыграет клуб из западной части США с «Лос-Анджелес Гэлакси», который базируется в одноимённом городе на востоке страны.

Напомним, что Миранчук перешёл в «Атланта Юнайтед» из итальянской «Аталанты», где провёл четыре последних года карьеры после ухода из московского «Локомотива».

В турнирной таблице Восточной конференции сезона МЛС у «Атланта Юнайтед» на данный момент девятое место и 28 очков.

В США рассказали об отношении к Алексею Миранчуку

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук Атланта Юнайтед
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