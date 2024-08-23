Биджиев: «Рубин» - квалифицированная и сбалансированная команда, не первый год играет вместе»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Какие ожидания от сегодняшнего матча?

- Понятно, что матч будет сложный, потому что соперник - квалифицированная и сбалансированная команда, не первый год играет вместе. У нас каждый матч такой, мы готовимся ко всем матчам одинаково. Поэтому наша задача - сконцентрироваться на своих действиях и делать то, что мы должны делать на поле.

- На что больше всего акцентировали внимание при подготовке?

- Вы знаете, что футбол - комплексный вид спорта, поэтому мы уделяем внимание абсолютно всем фазам игры.

- Учитывая победу в прошлом матче, первую в чемпионате, какое эмоциональное состояние сейчас в раздевалке?

- Психологическое состояние нормальное, подготовка шла своим чередом, ничего нового.