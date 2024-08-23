Биджиев: «Рубин» - квалифицированная и сбалансированная команда, не первый год играет вместе»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».
- Какие ожидания от сегодняшнего матча?
- Понятно, что матч будет сложный, потому что соперник - квалифицированная и сбалансированная команда, не первый год играет вместе. У нас каждый матч такой, мы готовимся ко всем матчам одинаково. Поэтому наша задача - сконцентрироваться на своих действиях и делать то, что мы должны делать на поле.
- На что больше всего акцентировали внимание при подготовке?
- Вы знаете, что футбол - комплексный вид спорта, поэтому мы уделяем внимание абсолютно всем фазам игры.
- Учитывая победу в прошлом матче, первую в чемпионате, какое эмоциональное состояние сейчас в раздевалке?
- Психологическое состояние нормальное, подготовка шла своим чередом, ничего нового.
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