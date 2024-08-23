Рахимов: «У Юкича повреждена крестообразная связка, и ему нужна операция»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- В каком настроении сейчас команда?

- Нормальное, нормальное настроение.

- В чем главная сила «Динамо»? Как готовились?

- Мы видим, что это команда, которая только вышла, но она добавила уже достаточное количество игроков. На некоторых позициях они вообще поменялись, поэтому это команда, которая играет достаточно агрессивно, очень большой объем работы в физическом плане, я имею в виду беговой работы. Они бьются на каждом участке поля и играют очень эмоционально. Поэтому мы ждем вот такого соперника сегодня.

- Наверное, главный вопрос, который волнует всех болельщиков, - что с Юкичем?

- К сожалению, не очень хорошо. У него повреждена крестообразная связка, и ему нужна операция.

- Вы часто чередуете вратарей в этом сезоне. Кто сегодня займет место в воротах?

- Мы говорили с тренером вратарей, и сегодня в старте Ставер.