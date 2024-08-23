Бышовец: «Изидор не справился с конкуренцией в «Зените»

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал уход Вильсона Изидора из питерского «Зенита». Новым клубом француза стал «Сандерленд» из английского Чемпионшипа.

«Думаю, приглашение Изидора было неоправданным. Конкуренцию ему было выдержать трудно, а игровой практики не хватало. Ему было сложно вписаться в командную игру», - говорит Бышовец для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил Бышовец, впереди игра «Зенита» полностью зависит от бразильской диаспоры клуба. Поэтому решение расстаться с игроком с практической точки зрения полностью оправдано.

Ранее сам Изидор высказался об аренде в «Сандерленд»