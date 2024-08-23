Агаларов дебютирует за махачкалинское «Динамо» в матче против «Рубина»

Пятничный матч Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо» станет дебютным для нападающего динамовцев Гамида Агаларова. Ранее оба клуба назвали свои составы на грядущий поединок, Агаларов оказался в основе своего клуба.

Напомним, что о трансфере Агаларова стало известно на неделе. Прошлым клубом лучшего бомбардира РПЛ-2021/22 был грозненский «Ахмат». Агаларов является воспитанником дагестанского футбола, его родным клубом являлся махачкалинский «Анжи».

Текстовая трансляция матча «Рубин» - «Динамо Махачкала» пройдёт на нашем портале.