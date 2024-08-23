Ташуев: «Главная проблема «Факела» – отсутствие идеи»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев назвал главную проблему воронежского клуба.

«Надо желать клуб, который в первую очередь принимает идею. У «Факела» нет идеи, они просто берут тренера. У неё нет стиля, это самое плохое. Его надо вырабатывать», - говорит Ташуев для «РБ Спорт».

Напомним, что «Факел» часто меняет главных тренеров. Только за последний год в клубе работали четыре специалиста – Вадим Евсеев, Сергей Ташуев, Игорь Черевченко и Дмитрий Пятибратов. Пятибратов сменил Черевченко уже в этом сезоне РПЛ.

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