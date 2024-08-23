Деменко: «Вендел и Клаудиньо уже давно стали лидерами «Зенита»

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о свежих новых контрактах питерского «Зенита» с легионерами. Новые соглашения подписали бразильцы Клаудиньо и Маркус Вендел.

«Эти продления важны для «Зенита», обоим игрокам есть интерес и в Европе, и в Бразилии. Этим летом было много разговоров об их возможном уходе из клуба. В команде они давно и уже стали лидерами», - рассуждает Деменко для Vprognoze.ru.

Напомним, что Вендел оказался в Питере ещё в 2020 году, Клаудиньо же играет в «Зените» с 2021 года.

В субботу, 24 августа «Зенит» примет дома «Спартак» в шестом туре Премьер-лиги.