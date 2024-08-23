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«Рубин» и махачкалинское «Динамо» назвали составы на очный матч

23 Августа 2024 • 18:55 Комментировать
Рубин
...
Динамо Махачкала
1 1.80 X 3.65 2 4.80
Через 0 ч. 45 мин.

Казанский «Рубин» и махачкалинское «Динамо» назвали свои составы на грядущий матч шестого тура РПЛ. В эту пятницу коллективы открывают новый тур чемпионата России.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Зотов, Чумич, Вада, Даку;

«Динамо Махачкала»: Волк, Алибеков, Табидзе, Шумахов, Джапо, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Сердеров, Агаларов, Магомедов.

Напомним, что в турнирной таблице «Рубин» идёт повыше, у казанского клуба восьмое место и семь очков. Махачкалинцы пониже – 11-е место и пять баллов.

Текстовую трансляцию поединка проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Рубин Динамо Махачкала

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