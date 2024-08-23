Булыкин: «В прошлом сезоне «Зенит» справлялся и без Глушенкова»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин высказался о потерях питерского «Зенита» перед матчем со «Спартаком». Командам предстоит сыграть 24 августа в рамках шестого тура чемпионата России. К матчу питерский клуб подойдёт без Максима Глушенкова и ряда других игроков.

«В прошлом сезоне «Зенит» справлялся и без Глушенкова. У питерцев есть два боеспособных состава, биться за победу они могут не только в РПЛ, но и в Кубке России. У «Зенита» не должно возникнуть сложностей, но многое будет зависеть от «Спартака», - делится Булыкин с Vprognoze.ru.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Зенит» - «Спартак» в грядущую субботу проведёт наш портал.