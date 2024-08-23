Тошич: «В конце августа определюсь с клубом и буду играть»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич не собирается завершать карьеру, несмотря на преклонный по футбольным меркам возраст. 37-летний футболист назвал страны, из которых у него были предложения.

«Пока ещё не определился с клубом, точно определюсь в конце августа. Были варианты из Казахстана, Сербии и Греции, но ни одно из этих не устраивает меня», - говорит Тошич с «Чемпионатом».

Напомним, что последним клубом на данный момент у Тошича была греческая «Ламия», выступающая в элитном дивизионе чемпионата Греции. За столичный ЦСКА Зоран выступал на протяжении семи лет – с 2010 по 2017 годы.