Игрока стамбульского «Галатасарая» Керема Актюркоглу лишили капитанской повязки. Одной из версией произошедшего является отказ игрока переходить на выгодных для клуба условиях в московский «Спартак», сообщает Turkiye Today.

Ранее сообщалось, что Актюркоглу не против покинуть московский клуб. Однако Керем ждёт предложения из клубов топ-5 чемпионатов, например из Испании или Италии.

Недавно в матче против «Коньяспора» (2:1) в турецкой Суперлиге Актюркоглу оформил гол и голевой пас. После матча он выразил надежду, что в конце сезона вновь возьмёт чемпионство с «Галатасараем».