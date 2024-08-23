Ромащенко не исключил, что снова станет ассистентом

Бывший главный тренер «Ахмата» и многолетний ассистент Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко не исключил, что скоро снова будет работать в чьём-то тренерском штабе.

«Хотелось бы продолжить карьеру как главный тренер, но я понимаю, что что если потребуется моя помощь какому‑то человеку, который будет уверен во мне, то я готов всегда. Нет ничего зазорного в шаге назад», - делится Ромащенко с телеканалом «Матч Премьер».

Напомним, что Ромащенко работал самостоятельно главным тренером «Ахмата» с конца прошлого лета и до минувшей весны. После серии неудач грозненского клуба он покинул свою должность, уступив место Магомеду Адиеву. Ныне Ромащенко находится без клуба.