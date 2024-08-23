Марокканский нападающий Мехди Маухуб стал игроком московского «Динамо». О переходе объявила пресс-служба «бело-голубых», сделав это очень креативным образом. Так, трансфер форварда из африканской страны анонсировали в стиле фильма «Дюна».

«Сила, ждущая своего часа. В главной роли Эль-Мехди Маухуб. Скоро на российских полях», - гласит подпись в телеграм-канале динамовцев.

Контракт новичок «Динамо» подписал до лета 2029 года, а предполагаемая сумма трансфера игрока из «Раджи» – 1,5 млн евро.

Что же касается самого игрока, то Маухубу 21 год, ранее в карьере молодой футболист ещё никогда не покидал пределы родного Марокко. Родился он в Касабланке, где и базируется его уже бывший клуб «Раджа».