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Гершкович оценил «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» эксклюзив

23 Августа 2024 • 17:34 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Акрон
1 1.33 X 5.40 2 10.00
Через 21 ч. 17 мин.

Председатель Объединения отечественных тренеров, бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Михаил Гершкович в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался об этих командах, а также про ЦСКА и «Краснодар».

- «Динамо» и «Локомотив» способны на равных бороться с «Зенитом» до конца чемпионата?

- Трудно загадывать настолько далеко вперёд. И у «Динамо», и у «Локомотива» есть проблемы – прежде всего в обороне. Не хватает им качества в этой линии, на мой взгляд. Но настрой и хорошее физическое состояние позволяют нивелировать эти недостатки. На данный момент обе команды в тяжёлых ситуациях находят возможности добиваться результата.

- Что происходит с ЦСКА?

- Чтобы точно говорить, надо знать положение дел внутри коллектива, а со стороны видится, что ЦСКА не хватает высококлассных игроков. Роша и Дивеев здорово смотрятся, но команде тяжеловато даются атакующие действия. Чалов ушёл в ПАОК, а Тамерлан Мусаев нестабилен.

- Что думаете о «Краснодаре»?

- Играет он в последнее время весьма натужно. Не чувствуется той изюминки в атаке, которая была у «Краснодара» раньше. Вместо этого – какое-то шараханье: то от обороны действуют, то прессинговать начинают. Стратегия не очень просматривается. В последнем туре с трудом победили не самого сильного соперника – «Пари НН». Интересно будет посмотреть на «Краснодар» в матче с «Динамо», – сказал Гершкович.

В 6-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Акроном», а «Локомотив» – с «Ростовом».

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