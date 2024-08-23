Бывший главный тренер «Краснодара», сербский тренер Владимир Ивич возглавит ПАОК из Салоников. Инсайдом в своём телеграм-канале делится Иван Карпов. До конца августа со своего места работы будет уволен нынешний главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу.

Напомним, что при Луческу ПАОК не смог пробиться в раунд плей-офф Лиги чемпионов в этом августе, уступив в двухматчевом противостоянии шведскому «Мальмё».

В минувший четверг ПАОК в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы разгромил ирландский «Шэмрок Роверс».

Отметим, что в 2016-2017 годах на заре тренерской карьеры Ивич уже возглавлял ПАОК. В 2008-2012 годах будучи футболистом серб выступал в клубе из Салоников.