Зобнин и Чернов отправились со «Спартаком» в Санкт-Петербург

Полузащитник Роман Зобнин и защитник Никита Чернов отправились в Санкт-Петербург вместе со «Спартаком» на матч шестого тура Российской премьер-лиги. Фотографиями футболистов делится пресс-служба «Спартака», ранее они пропустили ряд матчей своей команды из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что битва «Зенита» и «Спартака» пройдёт в субботу, 24 августа. Команда Деяна Станковича не проигрывает на протяжении шести официальных поединков во всех турнирах подряд. «Зенит» в этом сезоне ещё ни разу никому не уступал.

В таблице «Зенит» идёт на первом месте с 13 очками, «Спартак» с 10 баллами на четвёртом.