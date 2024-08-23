В «Пари НН» высказались о будущем главного тренера Илича

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о будущем главного тренера нижегородской команды Саши Илича.

Спортивный функционер отметил, что сербский специалист является действующим главным тренером, а клуб не начал разговоры по поводу возможной смены.

«Мы смотрим на то, как выполняются условия контракта. Пока совет директоров не обсуждает эту тему», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Матч ТВ».

Напомним, что после пяти туров Российской премьер-лиги «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице с шестью очками в активе. В воскресенье, 25 августа, команда на выезде сыграет против самарских «Крыльев Советов».