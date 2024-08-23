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Стипиди: «Не пойму, чем занимается РФС, а Кубок России убивает интерес у футболистов» эксклюзив

23 Августа 2024 • 16:34 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым критически высказался насчёт некоторых аспектов современного российского футбола.

- Есть Российский футбольный союз, но я никак не могу понять, чем он занимается. Да, есть момент, который от него не зависит, – международная изоляция. А что, за два с лишним года мы видим в стране развитие детско-юношеского или, может быть, ветеранского футбола?

Проводится детская лига по многим возрастам. Думаю, это обыкновенная фикция. «Газпром» там оплачивает расходы, но на каком уроне такие турниры освещаются прессой? «Матч ТВ» что про детскую лигу показывает? А ещё говорят, что он канал государственный. Я же считаю, что «газпромовский».

Когда я судил, Колосков являлся президентом РФС, и всё было понятно. Все профессиональные турниры проводились под эгидой ПФЛ, которой руководил Толстых. Несколько лет даже Третья лига была профессиональная. Для 200 команд календари в чемпионате и первенствах страны составлял один Бобров. А сегодня мы платим сумасшедшие деньги иностранцам, чтобы календари нам делали они.

Придумали непонятно какой формат Кубка. «Балтика» сколько раз проиграла, прежде чем в его финал вышла? Ротация составов? Кончайте уже дурака валять! Какая ротация в Воронеже, в Оренбурге? Наоборот, такой Кубок убивает интерес у футболистов, они не хотят в нём участвовать, – сказал Стипиди.

Третий тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоится на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Павел Стипиди
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