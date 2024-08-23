Березовский назвал двух претендентов на чемпионство в РПЛ сезона-2024/25

Бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский назвал два клуба, которые будут бороться за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что на данный момент только два клуба могут претендендовать на титул — это питерский «Зенит» и московское «Динамо».

«Краснодар» сейчас нестабилен. Надеюсь, для интриги и ЦСКА, и «Краснодар» включатся в эту гонку», — приводит слова Березовского «Матч ТВ».

Напомним, что после пяти туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 13 очками, столичный клуб же располагается на второй строчке, уступая питерской команде одно очко.