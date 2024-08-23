Александр Мостовой отреагировал на решение КДК РФС не дисквалифицировать Клаудиньо

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) не дисквалифицировать полузащитника питерского «Зенита» Клаудиньо за нецензурную брань в адрес резервного арбитра после матча пятого тура против «Химок» (1:1).

«Ничего страшного, у нас многие ругаются матом, просто они не попадают в кадр. Если каждого дисквалифицировать, кто ругается матом, тогда вообще играть будет некому», - приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что бразильский футболист должен будет заплатить штраф, который составляет 250 тысяч рублей.