Андрей Мостовой: Когда футболисты говорят, что тратят 150 тысяч в месяц, — мне становится смешно

Полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о тратах футболистов.

Игрок отметил, что смотрел видео, на котором российских футболистов спрашивают, сколько они тратят в месяц, и когда они называют сумму в 150 тысяч рублей, то ему становится смешно, и сразу хочется попросить их показать банковские счета, где показана все информация.

«Ну это же бред, я считаю. Тем более спрашивали у ребят из Москвы. Я не верю в это», — заявил Мостовой в интервью на ютуб-канале «Свободный Стиль».

Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летний футболист отметился одним забитым мячом. В прошлом туре РПЛ он забил «Химкам» (1:1).