Петржела: «Зенит» должен научиться побеждать и без бразильцев

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался о продлении контрактов с бразильскими полузащитниками Маркусом Венделом и Клаудиньо.
Напомним, что новые соглашения рассичтаны до конца сезона-2027/28 с опцией продления ещё на один год.
Чешский специалист отметил, что клуб обязан продлевать контракты со своими лидерами, поэтому здесь никаких вопросов быть не должно.
«Но команде крайне важно научиться играть и без бразильцев. Нужно доверять своим молодым ребятам, иначе зачем клубу академия, на которую тратят большие деньги?», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
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