Петржела: «Зенит» должен научиться побеждать и без бразильцев

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался о продлении контрактов с бразильскими полузащитниками Маркусом Венделом и Клаудиньо.

Напомним, что новые соглашения рассичтаны до конца сезона-2027/28 с опцией продления ещё на один год.

Чешский специалист отметил, что клуб обязан продлевать контракты со своими лидерами, поэтому здесь никаких вопросов быть не должно.