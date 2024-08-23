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Петржела: «Зенит» должен научиться побеждать и без бразильцев

23 Августа 2024 • 15:54 Комментировать

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался о продлении контрактов с бразильскими полузащитниками Маркусом Венделом и Клаудиньо. 

Напомним, что новые соглашения рассичтаны до конца сезона-2027/28 с опцией продления ещё на один год. 

Чешский специалист отметил, что клуб обязан продлевать контракты со своими лидерами, поэтому здесь никаких вопросов быть не должно.

 «Но команде крайне важно научиться играть и без бразильцев. Нужно доверять своим молодым ребятам, иначе зачем клубу академия, на которую тратят большие деньги?», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Клаудиньо Маркус Вендел ещё теги
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