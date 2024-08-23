Резервный судья не слышал мат в свой адрес со стороны Клаудиньо

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, почему бразильский полузащитник питерского «Зенита» Клаудиньо не получил дисквалификацию за ненормативную лексику в адрес резервного арбитра после матча шестого тура Российской премьер-лиги против «Химок» (1:1).

Григорьянц отметил, что вчера судья Иван Абросимов прислал рапорт, отметив, что не видел и не слышал, что говорил ему бразилец из-за объявления диктора на стадионе.