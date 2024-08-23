КДК РФС не дисквалифицировал Клаудиньо, — он сыграет против «Спартака»

Сегодня, 23 августа, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС), на котором рассматривалось поведение бразильского полузащитника питерского «Зенита» Клаудиньо, который после матча пятого тура РПЛ против подмосковных «Химок» грубо высказался (матом на русском языке) в адрес резервного арбитра.

Как сообщает «РБ Спорт», игрок не был дисквалифицирован, он будет должен заплатить штраф. Таким образом Клаудиньо сыграет в матче шестого тура чемпионата России против московского «Спартака».

Центральный матч тура пройдёт завтра, 24 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало - в 17:30 по московскому времени.