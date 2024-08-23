Грозненский «Ахмат» продлил контракт с защитником Мирославом Богосавац ем, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что новые соглашение рассичтано до конца сезона-2026/27. Предыдущее было рассчитано до 30 июня 2025 года.

27-летний сербский футболист пополнил ряды грозненского клуба в 2020 году. С тех пор он принял участие в 136 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться 14 результативными передачами партнёрам по команде. Ранее он выступал за сербские клубы.

В нынешнем сезоне Богосавац сыграл во всех матчах Российской премьер-лиги без замен и смог отметиться одним ассистом.