Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» продлил контракты с Клаудиньо и Венделом официально

23 Августа 2024 • 15:09 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.82 X 3.85 2 4.10
24.08 17:30

«Зенит» продлил контракты с полузащитниками Венделом и Клаудиньо, об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

Отмечается, что новые соглашения с игроками рассичтаны до лета 2028 года с опцией продления ещё на один сезон.

«Зенит» поздравляет Вендела и Клаудиньо с обновленными контрактами и желает покорения новых спортивных вершин в составе петербургского клуба!» - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в это трансферное окно было много слухов о возможных переходах игроков. Вендел мог продолжить карьеру в турецком чемпионате, а Клаудиньо мог вернуться к себе на родину. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо Маркус Вендел ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Августа
15:09
«Зенит» продлил контракты с Клаудиньо и Венделом
13:52
Егор Титов — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Шансы — 51 на 49»
22 Августа
20:03
Дуглас Сантос – о потерях «Зенита»: «У нас есть и другие футболисты»
19:35
Дуглас Сантос: «Игра в обороне – одна из самых сильных наших сторон»
18:49
Колосков: «Все превратили «Зенит» в непробиваемый клуб, но это не так»
16:44
Умяров поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
16:12
Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» 1
14:22
Черданцев и Богданов будут комментировать матч между «Зенитом» и «Спартаком» 1
13:37
Дьяков высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»
12:57
Дьяков поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»
12:33
Гершкович высказался о возможном переходе Соболева в контексте матча «Зенит» – «Спартак» 3
12:24
Семак высказался о возможном наказании Клаудиньо
12:19
Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
12:03
Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем против «Спартака»
12:01
Бушманов рассказал, в чём видит шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»
11:34
Сочнов объяснил, почему было бы лучше, если бы Глушенков и Вендел сыграли против «Спартака»
11:25
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Спартак РПЛ — 24 августа 2024
10:02
Ширко рассказал, облегчит ли «Спартаку» задачу отсутствие у «Зенита» Глушенкова и Вендела
08:25
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит — Спартак чемпионата России — 24 августа 2024
21 Августа
23:54
Актуальная ставка и прогноз на матч Зенит – Спартак чемпионата России – 24 августа 2024
21:20
Ширко оценил игру «Спартака» в атаке этом сезоне
19:28
Пономарёв рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Зенитом»
16:16
Кечинов: «Жду матч с «Зенитом», чтобы понять, насколько серьёзный уровень у «Спартака»
16:10
Угальде: «Для меня состав «Спартака» лучше состава «Зенита»
15:53
Смородская не считает, что потеря Глушенкова повлияет на «Зенит»
15:19
Широков назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» 1
14:52
Газзаев высказался о кадровых проблемах «Зенита» перед битвой со «Спартаком»
13:51
Давыдов: «Глушенков – лучший русский футболист»
13:46
Тошич: «Не могу радоваться успехам «Спартака», но я рад за Станковича»
20 Августа
16:43
Шалимов: «После травм Глушенкова и Вендела «Спартак» в матче с «Зенитом» может играть от себя» 1
16:23
Булыкин верит, что «Спартак» обыграет «Зенит» на выезде 1
16:18
Мостовой: «Игрокам «Спартака» не за что было уважать Абаскаля, в отличие от Станковича»
15:18
Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» 1
15:05
Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России
15:01
Непомнящий назвал ожидаемой осечку «Зенита»
14:45
Мостовой высказался о шансах в матче «Зенит» - «Спартак» 1
14:19
Орлов оценил шансы в матче «Зенит» - «Спартак» 2
13:50
Орлов оценил «Спартак» Станковича
13:23
Угальде ответил на вопрос об отстранении Соболева в «Спартаке»
13:20
Пономарёв: Соболев - переоцененный футболист, его разбаловали деньгами
13:17
Орлов назвал травму Глушенкова странной 2
13:10
«Иначе чемпионом не станешь»: Орлов предсказал действие «Зенита» 1
12:32
Хомуха рассказал, как «Зенит» будет играть, потеряв двух лидеров
12:16
Стало известно, когда «Зенит» сделает новое предложение «Спартаку» по Соболеву 2
19 Августа
17:49
Деменко объяснил, почему у Станковича раскрываются легионеры
11:31
Глебов кайфует от слухов о переходе в «Спартак»
10:12
Булыкин: «Игра с «Зенитом» будет для «Спартака» проверкой после хороших игр, но со средними соперниками»
18 Августа
22:16
Станкович поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
20:45
Булыкин верит в чемпионство «Спартака»
20:31
Угальде отреагировал на травмы Глушенкова и Вендела перед очным матчем между «Зенитом» и «Спартаком»
17:21
Глушенков наверняка пропустит матч «Зенита» со «Спартаком»
14 Августа
22:47
Зорин — об игре с «Зенитом»: «Лёгкого матча быть не может»
07 Августа
12:41
Руслан Литвинов: Постараемся стать первой командой, которая остановит Глушенкова
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой Стало известно, когда Соболев может перейти в «Зенит» Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Названа зарплата Кьезы в «Барселоне»
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса» «Лион» выставил на трансфер всех футболистов
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.08.24 в 20:00
Рубин Рубин
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.73 3.75 4.80
Видео
24.08.24 в 15:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Акрон Акрон
1.36 5.00 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Августа
16:03 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: Когда футболисты говорят, что тратят 150 тысяч в месяц, — мне становится смешно
15:54 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» должен научиться побеждать и без бразильцев
15:47 · Россия. Премьер-лига
Резервный судья не слышал мат в свой адрес со стороны Клаудиньо 1
15:36 · Россия. Премьер-лига
КДК РФС не дисквалифицировал Клаудиньо, — он сыграет против «Спартака»
15:16 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» продлил контракт с Мирославом Богосавацем официально
14:16 · Россия. Премьер-лига
Черданцев оценил игру ЦСКА в нынешнем сезоне
14:02 · Россия. Премьер-лига
Фернандо готов вернуться в «Спартак»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Егор Титов — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Шансы — 51 на 49»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Смородская высказалась об аренде Изидора в «Сандерленд»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Спартака» Классен отказался от перехода в «Пари НН» слухи
13:06 · Россия. Премьер-лига
Изидор продолжит карьеру в Англии официально
13:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, почему Антон Миранчук не может найти новый клуб
12:46 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Главное, чтобы Тюкавин не сдавался, голы придут»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Генич сделал прогноз на матч «Рубин» - «Динамо» Махачкала
12:25 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартак» должен играть с «Зенитом» с позиции силы»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Газизов озвучил решение «Динамо» по Касинтуре
12:13 · Россия. Премьер-лига
Широков прокомментировал игру Глушенкова в «Зените»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Личка высказался о матче «Динамо» против «Краснодара»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Зенит» сейчас очень сильно зависит от Глушенкова»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил шансы «Спартака» победить «Зенит»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Джанашия: «Рождение сына положительно повлияет на Хвичу»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко оценил игру «Спартака»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко высказался о ситуации Соболева в «Спартаке»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Семак заявил, что Глушенков не может тренироваться
10:19 · Россия. Премьер-лига
Сычёв оценил работу Лички в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем