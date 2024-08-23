«Зенит» продлил контракты с Клаудиньо и Венделом

«Зенит» продлил контракты с полузащитниками Венделом и Клаудиньо, об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

Отмечается, что новые соглашения с игроками рассичтаны до лета 2028 года с опцией продления ещё на один сезон.

«Зенит» поздравляет Вендела и Клаудиньо с обновленными контрактами и желает покорения новых спортивных вершин в составе петербургского клуба!» - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в это трансферное окно было много слухов о возможных переходах игроков. Вендел мог продолжить карьеру в турецком чемпионате, а Клаудиньо мог вернуться к себе на родину.