Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», защитник подмосковных «Химок» Данил Степанов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Контракт 24-летнего футболиста с «красно-черными» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Степанов принял участие в пяти играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, но не смог отметиться результативными действиями.

Защитник пополнил ряды подмосковной команды летом 2023 года. Ранее воспитанник казанского «Рубина» выступал за волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал».