Черданцев оценил игру ЦСКА в нынешнем сезоне

Комментатор Георгий Черданцев высказался об игре московского ЦСКА в нынешнем сезоне.

Эксперт отметил, что столичный клуб на данный момент нестабилен, к тому же у «армейцев» ушли Антон Заболотный и Фёдор Чалов, а на их место никто не пришёл, а по составу на данный момент они не соответствуют уровню команды, которая может конкурировать с топами.

«Чалов был системообразующим игроком. Когда у тебя уходит бомбардир и креативщик, это большая проблема. Команде просто не хватает игроков», - приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Напомним, что после пяти туров столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице с семью очками в активе.