Фернандо готов вернуться в «Спартак»

Агент бывшего полузащитника московского «Спартака» Фернандо Матеус Де Мария высказалась о возможном возвращении его клиента в столичный клуб.

«Он любит клуб. И если бы «Спартак» захотел его вернуть, он бы рассмотрел и проанализировал это с большой любовью», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что 32-летний бразилец на данный момент выступает за команду «Аль-Джазира» из ОАЭ. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, что Фернандо выступал за столичный клуб с 2016 по 2020 год. За «красно-белых» он принял участие в 98 играх, в которых отметился 12 забитыми мячами и десятью ассистами.