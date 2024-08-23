Егор Титов — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Шансы — 51 на 49»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграет против питерского «Зенита».

Экс-игрок сборной России отметил, что Максим Глушенков и Маркус Вендел являются лучшими игроками команды с берегов Невы, однако он не может сказать, что шансы «Спартака» на успех сильно возрастают.

«Потому что «Зенит» играет дома. Шансы — 51 на 49 в пользу «Зенита», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, что игра пройдёт завтра, 24 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».