Смородская высказалась об аренде Изидора в «Сандерленд»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об аренде нападающего питерского «Зенита» Вильсона Изидора в английский «Сандерленд».

Спортивный функционер отметил, что у француза ничего не получилось в составе команды с берегов Невы, к тому же главный тренер перестал верить в него, поэтому хорошо, чтт для него нашли новый клуб.

«Изидор зря уходил из «Локомотива»? Думаю, у него и там ничего не получилось бы. Он правильно сделал, что перешел в «Зенит». Но нигде ничего у него не вышло», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Напомним, что аренда рассчитана до конца нынешнего сезона с опицей обязательного выкупа.