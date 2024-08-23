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Булыкин – об Акинфееве: «Он у нас легенда, пусть стоит и играет» эксклюзив

23 Августа 2024 • 13:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Акрон
1 1.33 X 5.40 2 10.00
24.08 15:00

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что ещё хочет поиграть пару сезонов.

Сейчас капитану «армейского» клуба 38 лет.

«Акинфеев приносит пользу команде, пока он в команде. Думаю, что его можно назвать топ-вратарём. Мы слышали такие истории, и Буффона можно назвать, и много ещё вспомнить. Если Акинфеев стоит и не делает грубых ошибок, то с таким опытом его будет тяжело заменить молодому футболисту. А если начнёт сбавлять, то поменяют, потому что всем нужен результат.

Пока у него идёт, то пусть стоит и играет. Я точно не против, он у нас легенда и один из лучших вратарей по игре и по преданности клубу», — сказал Булыкин.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Дмитрий Булыкин РПЛ ещё теги

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