Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что ещё хочет поиграть пару сезонов.

Сейчас капитану «армейского» клуба 38 лет.

«Акинфеев приносит пользу команде, пока он в команде. Думаю, что его можно назвать топ-вратарём. Мы слышали такие истории, и Буффона можно назвать, и много ещё вспомнить. Если Акинфеев стоит и не делает грубых ошибок, то с таким опытом его будет тяжело заменить молодому футболисту. А если начнёт сбавлять, то поменяют, потому что всем нужен результат.

Пока у него идёт, то пусть стоит и играет. Я точно не против, он у нас легенда и один из лучших вратарей по игре и по преданности клубу», — сказал Булыкин.