Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, будет ли Александр Соболев основным игроком «Зенита», в случае перехода.

«Сложно говорить об этом. Всё будет зависеть от его формы, в «Зените» конкуренция сильнее, чем в «Спартаке». Там в атаке непросто будет ему заиграть. Ну, если Семак его берёт, значит знает, как будет его использовать», — сказал Гладилин.

Ранее стало известно о том, что переговоры между «Спартаком» и «Зенитом» по трансферу Соболева находятся в завершающей стадии. Переход футболиста должен состояться в ближайшие дни.