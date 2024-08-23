Бывший защитник московского «Спартака» Леон Классен отказался от перехода в «Пари НН».

Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, нижегородский клуб связывался с игроком по поводу возможного подписания контракта.

«Экс-защитник «Спартака» ответил отказом и рассчитывает продолжить карьеру в европейском чемпионате», — сообщил источник.

Напомним, что на данный момент 24-летний футболист находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт со столичным клубом, за который он выступал на протяжении 2,5 последних лет. Ранее он выступал за австрийский «Тироль» и «Мюнхен 1860».