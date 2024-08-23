Французский нападающий питерского «Зенита» Вильсон Изидор нынешний сезон проведёт в аренде в «Сандерленде», который выступает в Чемпионшипе, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что в контракте прописана опция обязательного выкупа игрока.

«Сине-бело-голубые» благодарят Вильсона Изидора за помощь в достижении исторического результата в три Кубка за сезон — и желают успехов на футбольном поле!» — говорится в заявлении клуба.

23-летний футболист принял участие в 26 играх во всех турнирах за команду с берегов Невы, в основном выходя на замену, и отметился четырьмя забитыми мячами.