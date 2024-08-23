Мостовой рассказал, почему Антон Миранчук не может найти новый клуб

Экс-полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о полузащитнике Антоне Миранчуке, который после ухода из московского «Локомотива» находится в статусе свободного агента.

«Удивляет, что Миранчук до сих пор находится без команды. Потенциально он способен усилить любой клуб РПЛ. Может, где-то по зарплате не удается сойтись. Сейчас у футболистов на первом месте деньги», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что 28-летний полузащитник является воспитанником академии «Локомотива». Антон выступал за московскую команду с 2013 года.