Силкин: «Главное, чтобы Тюкавин не сдавался, голы придут»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о выступлении форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина на старте сезона-2024/2025.
«Это было ожидаемо, что Костя немного провалится. После успешного сезона всегда бывает спад. Главное, чтобы он не сдавался. Сейчас ему нужно успокоиться и просто делать свою работу. Голы придут», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в шести поединках «Динамо» и отметился лишь одним забитым мячом. В прошлой кампании нападающий забил 17 голов и сделал десять результативных передач в 38 матчах.
Бан пользователя