Силкин: «Главное, чтобы Тюкавин не сдавался, голы придут»

«Это было ожидаемо, что Костя немного провалится. После успешного сезона всегда бывает спад. Главное, чтобы он не сдавался. Сейчас ему нужно успокоиться и просто делать свою работу. Голы придут», - передает слова специалиста «РБ Спорт».