Генич сделал прогноз на матч «Рубин» - «Динамо» Махачкала

Футбольный комментатор Константин Генич высказал мнение по стартовому матчу шестого тура чемпионата России между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо».

«Рубин», зная, что махачкалинцы играют в плотный футбол, постарается с первых минут подавить соперника прессингом. Обязательно надо постараться забить первыми. Мой прогноз - «Рубин» забьет в первом тайме», - приводит слова Генича «РБ Спорт».

Матч «Рубин» - «Динамо» состоится на стадионе в Казани сегодня, 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Хозяева занимают восьмое место в таблице, а гости - 11-е.