Камоцци: «Спартак» должен играть с «Зенитом» с позиции силы»

Футбольный функционер Франко Камоцци в разговоре с представителями СМИ высказался о грядущем поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком» в рамках шестого тура Премьер-лиги.

«В этом матче «Спартак» должен играть с позиции силы. Думаю, что пришло время это сделать. «Спартаку» не нужно смотреть в прошлое: играйте в Санкт-Петербурге без страха!» - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Поединок пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 24 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков.