Газизов озвучил решение «Динамо» по Касинтуре

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Эгаша Касинтуры.
«Эгаш - яркий игрок для нашего чемпионата, и к нему всегда будет интерес. Этим летом у нас были предложения по Эгашу, но мы даже не стали их рассматривать. Эгаш остается», - передает слова руководителя «РБ Спорт».
Напомним, что ангольский форвард защищает цвета махачкалинского коллектива с 2023 года. В текущем сезоне Премьер-лиги Касинтура принял участие в пяти встречах. Трудовое соглашение нападающего с «Динамо» рассчитано до середины 2026 года.
Бан пользователя