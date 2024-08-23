Широков прокомментировал игру Глушенкова в «Зените»

«Я еще четыре года назад задавался вопросом, почему Глушенков не играет в «Спартаке». Для меня удивительно, почему он там не выступал. Четыре года назад об этом говорил. «Спартак» мне не верил», - цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».