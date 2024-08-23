Личка высказался о матче «Динамо» против «Краснодара»

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка пообщался с журналистами в преддверии встречи с «Краснодаром» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.

«Краснодар - очень сильная команда, которая будет мешать другим находиться на вершине. Нас ждёт сложная игра с командой, которая приедет за победой. Не думаю, что они будут защищать ничью», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Матч «Динамо» против «Краснодара» состоится в воскресенье, 25 августа, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. После пяти туров «бело-голубые» занимают третье место, а «быки» - пятое.