Нигматуллин: «Зенит» сейчас очень сильно зависит от Глушенкова»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о центральном матче шестого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Зенит» сейчас очень сильно зависит от Глушенкова. И это, конечно, играет в пользу «Спартака», у которого теперь появляется больше шансов на успешный результат», - приводит слова эксперта «РИА Новости Спорт».
Напомним, что Глушенков получил травму руки в поединке пятого тура с подмосковными «Химками» (1:1). Из-за повреждения игрок будет недоступен в ближайшем матче.
Матч «Зенит» - «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.
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