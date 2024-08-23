Сёмин оценил шансы «Спартака» победить «Зенит»

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о матче между петербургским «Зенитом» и «Спартаком» в рамках шестого тура чемпионата России.
«Спартак» сейчас хорош. У них хорошая мотивация и такие же шансы, как если бы были Глушенков и Вендел. Если они сыграют ответственно, то у них большие шансы победить «Зенит», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Матч «Зенита» против «Спартака» состоится на петербургском стадионе «Газпром Арена» в субботу, 24 августа. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени. После пяти туров хозяева занимают первое место, а гости – четвертое.
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