Джанашия: «Рождение сына положительно повлияет на Хвичу»

Бывший форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на пополнение в семье грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии. 23-летний футболист стал отцом.

«Рождение сына положительно повлияет на Хвичу. Теперь он будет играть за сына. Он будет показывать свой максимум. Это же хорошо!» - передает слова Джанашии Metaratings.ru.

Напомним, что Хвича выступает за неаполитанскую команду с лета 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 45 поединках, забил 11 мячей и сделал девять результативных передач. Срок действующего контракта грузина с итальянским клубом рассчитан до середины 2027 года.