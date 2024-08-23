Павлюченко оценил игру «Спартака»

Экс-футболист лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал оценку старту московского «Спартака» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Мне нравится «Спартак». Но плохо, что мы хвалим «Спартак», говорим про чемпионскую игру. Когда только начинают это говорить, то команда не может 5-6 матчей победить. Не надо хвалить «Спартак», - передает слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».
По итогам пяти туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали десять очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны «Спартак» на выезде сыграет против «Зенита».
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