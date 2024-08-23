Павлюченко оценил игру «Спартака»

«Мне нравится «Спартак». Но плохо, что мы хвалим «Спартак», говорим про чемпионскую игру. Когда только начинают это говорить, то команда не может 5-6 матчей победить. Не надо хвалить «Спартак», - передает слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».