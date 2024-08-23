Павлюченко высказался о ситуации Соболева в «Спартаке»

«Мне без разницы, куда перейдет Соболев. Главное, чтобы такой футболист играл. Он сейчас не участвует в официальных играх, а РПЛ вовсю идет. Думаю, в ближайшее время мы его где-то увидим», - приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».